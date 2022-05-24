Çocuklar için acile başvurular arttı (Bağırsak enfeksiyonu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır?)

Son iki haftadır çocuk acil servislerine ishal, kusma ve ateş belirtileriyle başvuran çocuk sayısı arttı. Hastalık bağırsak enfeksiyonu. Virüsler neden oluyor ve çocuklar özellikle okullarda birbirlerine bulaştırıyor. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çocuk acil servisine dün bine yakın çocuk başvurdu, bu çocukların 300'den fazlasına bağırsak enfeksiyonu teşhisi koyuldu.
Haber: Melike Şahin

Haberler - NTV Haber 24.05.2022 - 20:29 | Son Güncelleme : 24.05.2022 - 20:34

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