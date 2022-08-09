Corona virüs yoğun bakımları doluyor

Temmuz ayının son haftasında Türkiye'de her gün ortalama 48 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Birkaç ay önce, corona virüs yoğun bakımları, hasta olmadığı için kapanıyordu. Bugün ise bazı yoğun bakımlar yüzde 80 doluluğa ulaşmış durumda. Hastaların neredeyse tamamı hatırlatma dozunu olmayan ileri yaş grubunda. Haber: Melike Şahin
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NTV Haber 09.08.2022 - 13:26| Son Güncelleme : 09.08.2022 - 14:49
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