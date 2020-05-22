Corona virüsle ilgili yeni bir hastalık: Dokunamama fobisi

Covid-19 salgınıyla birlikte artık herhangi bir kişiye ya da cisme dokunurken bile iki kere düşünüyoruz. Bu dokunamama hali, aile hekimlerine göre büyük bir problem. Hatta çoğu kişide fobi haline geldi bile. İşte ayrıntılar...

NTV 22.05.2020 - 09:33 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 10:21

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