Salgının üçüncü yılında Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Vaka sayılarında bir önceki haftaya göre düşüş olurken ölüm oranında yüzde 12 artış yaşandı. Ekim ayında yeni bir dalga gelebileceği uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, ‘‘Sonbaharla birlikte vaka sayılarında artış beklenen bir durum. Bu yeni dalga belki yeni varyantlarla gelecek. Yani bu sonbahar ve kışı da Covid-19 gölgesinde geçirmek durumunda kalacağız’’ dedi. (Haber:Melike Şahin)<br /><br /> <br /><br />