Deprem saatinde uyanıyorlar

Deprem bölgesinde en yoğun hissedilen duygular, korku ve endişe oldu. Tüm bu kaygı hali uykusuzluğa yol açıyor. Beyin travma saatini kaydediyor. Çok sayıda depremzedenin uykusu her gece "Acaba bu gece deprem olacak mı?" düşüncesiyle bölünüyor. Uzmanlara göre uykusuzluk ile mücadele için destek alınmalı.
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