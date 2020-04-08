Dezenfektan kabinleri sağlık sorunu yaratır mı? (Uzman yorumu)
Corona virüsün yayılmasıyla dezenfektan kabinleri de hızla yayıldı. Birçok belediye binasına, pazarlara, iş yerlerine hatta kamu binalarının girişine yerleştirildi. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul şubesi ise, bu kabinlerdeki dezenfektanların, solunduğunda ve cilde temas ettiğinde insan sağlığını olumsuz etkilediği görüşünde.
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NTV 08.04.2020 - 09:18| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:33
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