Diyarbakır'da öğretmen anne sadece oğluna değil nakil bekleyen tüm çocuklara umut oldu
Diyarbakır'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Cansu Ağuş, kemik iliği yetersizliği bulunan 3 yaşındaki oğlu için sosyal medya üzerinden kök hücre kampanyası başlattı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan eğitimci anne mutlu haberi bekliyor. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay, NTV Haber)
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