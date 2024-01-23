Evde serum uygulamasına dikkat! Ölüme bile neden olabilir
Hastalıkları bir günde iyileştiren vitamin olur mu ya da bir serumla bağışıklık sistemi güçlendirilebilir mi? Son dönemde vitamin serumları mucize gibi pazarlanıyor, dahası, evde uygulamalar yaygınlaşıyor. Ancak evde serum uygulamaları sanıldığı kadar basit değil. Evde müdahale edilemeyecek hayati riskler de ortaya çıkabilir. (Haber: Melike Şahin)
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