Geçmeyen baş ağrılarının nedeni kafatası kalınlaşması çıktı

34 yaşındaki Zeliha Doğru 2 yıl boyunca şiddetli baş ağrılarıyla başetmeye çalıştı. Zamanla ağrılarına görme bozukluğu ve nöbetler de eklendi. Genç kadının şikayetlerinin nedeninin kafatasındaki kalınlaşma olduğu saptandı ve kalınlaşan bölge ameliyatla inceltildi. (Özel Haber:Melike Şahin Kamera:Kenan Kızılağaç)

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