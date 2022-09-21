Geçmeyen baş ağrılarının nedeni kafatası kalınlaşması çıktı
34 yaşındaki Zeliha Doğru 2 yıl boyunca şiddetli baş ağrılarıyla başetmeye çalıştı. Zamanla ağrılarına görme bozukluğu ve nöbetler de eklendi. Genç kadının şikayetlerinin nedeninin kafatasındaki kalınlaşma olduğu saptandı ve kalınlaşan bölge ameliyatla inceltildi. (Özel Haber:Melike Şahin Kamera:Kenan Kızılağaç)
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