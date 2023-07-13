Genç kalmanın formülü ABD'de bulundu: Hücreler yenilenebilecek
Yaşlanmayı önlemek, geciktirmek mümkün mü? Bilim dünyası yıllardır bunun üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan umut veren bir açıklama geldi. Unutmaz, laboratuvar ortamında hücreleri gençleştirmeyi başardıklarını duyurdu. İşte ayrıntılar... (Haber: Deniz Tüysüz)
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