Hangi besinler kolajen içeriyor?

Kolajen, eklemler, kemikler, kas dokusu hatta cilt güzelliği için çok önemli. Vücutta doğal olarak bulunan kolajen besinlerle de takviye edilebiliyor. Uzmanlar bunun için kemik suyu ve paça çorbası öneriyor. Peki kolajen takviyesi gerekli mi, nasıl alınmalı, kolajen hapları ya da sıvı şekilde satılan ürünler faydalı mı? İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, NTV canlı yayınında aktardı.
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