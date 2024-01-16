Hastaneler dolup taştı! Prof. Dr. Ateş Kara'dan maske uyarısı
Son dönemde artan üst solunum yolu hastalıkları için Sağlık Bakanlığı'dan bigilendirici bir video geldi. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından, Prof. Dr. Ateş Kara'nın hastalıklara ilişkin uyarılarını paylaştı. Prof. Kara, bu dönemde hasta olanların maske takmalarının hastalığın yayılmasını engelleyeceğini vurguladı.
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