Hong Konglu 6 turistte dizanteri: Restoranda yedikleri mi hasta etti?
Aralık ayında Türkiye'ye gelen Hong Konglu turistlerde ülkelerine döndüğünde dizanteri tespit edildi. Bir bakteri ve kaynağı kirlenmiş su ile besinler dizanteriye neden oluyor. Hong Konglu yetkililer inceleme yaptı, bulaşmanın kaynağı olarak bazı restoranları rapor etti. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. (Haber: Melike Şahin)
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