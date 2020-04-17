Kan stoklarında kırmızı alarm (Kızılay, kan bağışı çağrısı yaptı)

Corona virüs salgınından Kızılay merkezleri de etkilendi. Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Mekezi Müdürü Tufan Ertop; bağışların yüzde 85 oranında azaldığını açıkladı. Evlerinden çıkmak zorunda olan vatandaşların; kan bağışında bulunarak hayat kurtarabileceklerini belirtti.

NTV 17.04.2020 - 10:19 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:26

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER