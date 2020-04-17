Kan stoklarında kırmızı alarm (Kızılay, kan bağışı çağrısı yaptı)
Corona virüs salgınından Kızılay merkezleri de etkilendi. Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Mekezi Müdürü Tufan Ertop; bağışların yüzde 85 oranında azaldığını açıkladı. Evlerinden çıkmak zorunda olan vatandaşların; kan bağışında bulunarak hayat kurtarabileceklerini belirtti.
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NTV 17.04.2020 - 10:19| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:26
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