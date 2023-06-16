Kansere çare Türkiye'de aranacak: BioNTech ve Koç Üniversitesi işbirliği
Kansere karşı çare Türkiye'deki merkezde yapılacak çalışmalarla aranacak. Corona virüs aşısı geliştiren şirketlerden BioNTech, Koç Üniversitesi ile işbirliğine gidiyor. Kanser üzerine yapılan aşı ve ilaç çalışmalarının merkezlerinden biri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi olacak. BioNTech yetkilileri Almanya'da devam eden dava sürecine ilişkin de açıklama yaptı. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan)
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