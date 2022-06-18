Maske çıktı, viral hastalıklar arttı

Vaka sayıları azaldı ancak virüs hala etkili. Üstelik yalnızca coronavirüs değil solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan farklı virüsler de son aylarda devrede. Birbirinden ayırt etmek zor bulaştırmamak için test gerekli. Virüslerden korunma yollarını ise aslında iki yılı aşkın sürede ezberledik. Haber: Melike Şahin

Haberler - NTV Haber 18.06.2022 - 22:16 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 22:26

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