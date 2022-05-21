Maymun Çiçeği salgını mı başlıyor?

Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünde vakalar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü de virüsü konuşmak üzere acil toplanma kararı aldı. Akıllara "Yeni bir salgın mı başlıyor?" sorusu gelirken, Virolog Semih Tareen, NTV yayınında son gelişmeleri değerlendirdi.
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NTV Haber 21.05.2022 - 04:03| Son Güncelleme : 21.05.2022 - 04:41
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