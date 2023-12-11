Minik Mateo, beynindeki tümörden Türkiye'de kurtuldu
Romanya'da üç yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan çocuğa ülkesinde ameliyatın riskli bulunması gerekçesiyle müdahale edilemedi. Ailesiyle Türkiye'ye gelen çocuk ameliyat oldu ve yeniden sağlığına kavuştu. Uzmanlar, çocukluk çağı tümörlerine karşı aileleri uyarıyor.
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