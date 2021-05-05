Sinovac aşısının etkisi ölçüldü

Çin aşısı Sinovac'la ilgili araştırmalar sürüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan son araştırmaya göre, aşı olan sağlık çalışanlarında antikor seviyeleri oldukça yüksek. Dikkat çeken diğer bir tespit de hastalığı geçirip aşı yapılanların antikor düzeyi geçirmemiş olanlara göre 3 kat daha fazla. (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV 05.05.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 16:42

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