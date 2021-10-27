SMA hastası 2,5 yaşındaki Deniz yardım bekliyor

Antalya yaşayan 2,5 yaşındaki Deniz Elmas, SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalıktan kurtulabilmesi gen tedavisiyle mümkün... Yurtdışında gerçekleştirilen bu tedavinin maliyeti ise 2,2 milyon doları buluyor. Tedavi marsafları için başlatılan kampanyada henüz yeterli para toplanamadı. Sanatçı ve koleksiyoneler de Deniz’in tedavisine katkı sağlamak için online müzayede düzenleyecek.
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