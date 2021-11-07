SMA’lı 19 aylık Talha bebek yardım bekliyor

Henüz 19 aylık olan Talha Çınar, ‘SMA TİP 1’ hastalığı ile mücadele ediyor. Yaşıtları gibi hareket edip yürüyemeyen Talha bebeğin tedavisinin maliyeti yaklaşık 19 milyon TL... Yurt dışındaki tedaviye, Talha bebek 2 yaşına gelmeden başlanması gerekiyor. Ailesi, valilik onanıyla, bir yardım kampanyası başlattı. (Haber:Tuana Çiftçi)
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