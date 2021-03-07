Tedavisi için 19 milyon TL gerekiyor (Ailesi yardım kampanyası başlattı)
18 aylık Zeynep İnci Zorbacı, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalıktan kurtulabilmesi yurtdışındaki gen tedavisiyle mümkün... Fakat bu tedavinin maliyeti yaklaşık 19 milyon TL... Ailesinin, Zeynep bebeğe hayat vermek için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya ünlüler de destek veriyor. (Haber:Emre Timur Kamera:Bahattin Demir)
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NTV 07.03.2021 - 17:38| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 17:49
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