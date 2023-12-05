Türk doktor tıp literatürüne girdi: Yaraları hızlı iyileştiren teknik
Spor yaralanmalarında uzman olan Prof. Dr. Yavuz Kocabey'in geliştirdiği teknik, tıp literatürüne girdi. Çünkü bu yöntemle yapılan ameliyat sayesinde ön çapraz bağ sakatlanması daha hızlı iyileşiyor. NTV ekibinden Sena Gürbıyık, tekniği geliştiren Yavuz Kocabey ve bu yöntemle ameliyat edilen sporcularla konuştu.
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