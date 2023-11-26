Türkiye'de somatizasyon raporu: 100 kişiden 37'sinde aşırı hastalık kaygısı var
Kanser ya da riskli bir hastalık korkusuyla doktora gidiyorlar ancak fiziksel olarak yaşadıkları belirtilerin nedeni psikolojik çıkıyor. Buna "Somatik bozukluklar" deniyor ve Türk Gastroenteroloji Derneği hastaların çoğunun bu durumda olduğunu belirtiyor. Öyle ki uluslararası bir çalışmaya göre Türkiye somatik belirtilerde ilk sırada yer alıyor. İşte ayrıntılar...
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gastronomi
- Psikoloji
- Ağrı Eşiği