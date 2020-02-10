TÜRKÖK sayesinde bin 767 kök hücre nakli gerçekleştirildi
Kök hücre nakli, kan hastalarının hayatını kurtarıyor. Üstelik kök hücre bağışlamak kolay ve yan etkisi yok. Vereceğiniz 3 tüp kan ile bir hastaya umut olabilirsiniz. Türkiye Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK), 2015'te kuruldu. Bu sayede 5 yıl içinde bin 767 kök hücre nakli yapıldı. Dünyanın en büyük 8. kemik iliği bankası haline gelen TÜRKÖK, kapılarını NTV'ye açtı. (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
10.02.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 12:08
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