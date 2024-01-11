Üçü bir arada virüs salgını: Kalabalık ortamda maske uyarısı
Son dönemde grip vakaları arttı. Yaygın olan Covid-19 ve İnfluenza'ya birçok farklı virüs de eklendi. Bu nedenle hastanelerde aciller doldu. Peki nelere dikkat edilmeli? NTV ekibinden Tuana Çiftçi hem hastalarla hem de doktorlarla görüştü. Uzmanlar toplu taşıma, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlarda maske takmayı öneriyor. (Kamera: Oktay Taşkın)
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