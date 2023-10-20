Uyuz vakaları yüzde 30 arttı
Türkiye'de dermatoloji polikliniklerine giden her 100 hastadan 30'una uyuz teşhisi koyuluyor. Uzmanlara göre bu bir salgın ve deprem bölgesinde durum daha kötü. Sağlık Bakanlığı uyuzla mücadele için bir Bilim Kurulu oluşturdu. Bu durum Antalya'da düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi'nin de ana gündem maddesiydi. Uyuz, mağazada denenen kıyafetlerden dahi bulaşabiliyor. İşte ayrıntılar...
(Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan)
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