Vücut geliştirme ilaçlarına dikkat! Steroid iğne hayatını kararttı
Vücut geliştirme sporuyla uğraşan Serkan Aydınlı, yarışmada derece almak için steroid iğne yaptırdı. Ardından da sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başladı. 1,5 yılda, 100 kilodan fazla aldı. Doktorlar yurt dışından ilaç getirmenin de sahte riski nedeniyle tehlike yaratacağını söylüyor. İşte ayrıntılar...
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