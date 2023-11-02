Yeni araştırma: Erken ölüm riskini yüzde 60 azaltıyor! Günde 10 bin adım şart değilmiş
Uzmanlar sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atmanın önemini vurguluyor. İspanya'da yapılan bir araştırma, bunun daha azının da işe yaradığını ortaya koydu. İspanyol bilim insanlarına göre günde 8 bin 763 adım, kalp krizi riskini büyük oranda azaltıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Mustafa Özdemir)
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