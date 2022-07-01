Yeni doğan bebeklere SMA taraması: 132 bin bebekten 16'sında SMA çıktı
Türkiye'de 9 Mayıs'tan bu yana yenidoğan bebeklerde topuk kanından SMA taraması yapılıyor. SMA tespit edilen bebeklere bir ay içinde geni yeniden düzenleyen bir ilaç tedavisi uygulanmaya başlanıyor ve hastalığın seyri değiştiriliyor. Yaklaşık 2 ayda 130 binden fazla bebekte SMA tarandı ve 16 bebeğe teşhis koyuldu. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 SMA'lı bebeğin tedavisine başlandı. Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya
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NTV Haber 01.07.2022 - 16:47| Son Güncelleme : 01.07.2022 - 16:59
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