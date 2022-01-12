Yerli aşı Turkovac ne kadar koruyor?

Yerli aşı Turkovac’ın Faz-3 çalışmalarına ilişkin ilk resmi veriler açıklandı. İnaktif aşılar Turkovac’la Çinli firmaya ait Sinovac aşısı arasında karşılaştırma da yapıldı. Buna göre yerli aşıda virüse yakalanma riski Çin aşısına oranla yüzde 50 daha az... (Haber:Öykü Tüccar Kamera:Yasin Doğan)

Haberler - NTV 12.01.2022 - 16:24 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 16:30

SAĞLIK HABERLERİ