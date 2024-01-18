Yoğun bakım alarmı | Uzmanlar uyarıyor: Toplu taşımada ve hastanelerde maske zorunlu olmalı
Bir süredir grip ve corona virüs başta olmak üzere viral hastalıklar daha sık görülüyor. Enfeksiyonlardaki artış yoğun bakımlara da yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 83'e çıktığını açıkladı. Türkiye genelinde ise yoğun bakım yataklarının yüzde 72'si dolu. Uzmanlar hasta olanların hastalığı bulaştırmamaları için maske takmaları gerektiğini ve mümkünse hastalık süresince evlerinde dinlenmelerini öneriyor. (Haber: Melike Şahin)
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Maske
- Grip
- Yoğun Bakım
- Covıd-19
- Corona Virüs