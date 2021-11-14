12 bin müzisyen ile rekor denemesi

Venezuela sıra dışı bir rekor denemesine sahne oldu. Aynı anda çalan 12 bin müzisyen dünyanın en büyük orkestrası rekorunu kırmak için bir araya geldi. Üstelik orkestra, suçtan uzaklaştırmak için yoksul çocuklara 1975’den bu yana ücretsiz müzik eğitimi veren ‘El Sistema’ müzisyenlerinden oluştu.
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