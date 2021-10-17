2 bin 300 yıllık ‘Zindan Kapı’ büyüleyici bir gösteriyle açıldı
Bursa’da Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 300 yıllık Zindan Kapı, törenle açıldı. İstanbul’daki Yedikule Zindanları’nın bir örneği olan Zindan Kapı’nın restorasyon çalışmaları 2015’ten beri devam ediyordu. Zindanların ve kule bağlantılı koridorların yanı sıra ‘kanlı kuyu’ ve ‘işkence odası’ bulunan Zidan Kapı, bundan böyle interaktif bir dijital müzeye ve sanat galerilerine ev sahipliği yapacak.
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