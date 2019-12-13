6 Underground'dan La Casa de Papel sürprizi

Ryan Reynolds'un başrolünde yer aldığı aksiyon filmi 6 Underground'un yeni tanıtımında La Casa de Papel sürprizi yaşandı. Reynolds'un canlandırdığı Bir adlı karakter, profesöre danışıyor ve ekibinden Tokyo ve Denver'ı istiyor, profesör ise 4 ve 7 numaralı isimleri takas etmek istediğini söylüyor.

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