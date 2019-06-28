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80'lerin kült grubu Mozaik Caz Festivali'nde sahnede
28.06.2019 - 15:56

İstanbullular için senenin en güzel zamanlarından biri başlıyor. Şehirden, 26'ıncı kez Caz müziği yükselecek. İstanbul Caz Festivali, 1994'ten bu yana her yıl temmuz ayında düzenleniyor. Bu yıl 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı ve grup, İstanbul'un 27 farklı mekanında sahne alacak. O gruplardan biri de Mozaik Müzik Grubu. 1980 ve 90'ların kült müzik gruplarından. 80 darbesi sonrası kurulmuş grubun üyeleri, bugün çok farklı meslekler icra ediyor, kariyerlerinin de zirvesindeler. Kimi doktor kimi yönetmen olarak yoluna devam ediyor. Halen o eski ruhu yaşatan ama müziğini ileriye taşıyan efsaneler, 17 Temmuz'da İstanbullu dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. (Hafta Biterken, NTV)

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