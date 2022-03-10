Adanış Kutsal Kavga fragmanı

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz ve Nevzat Yılmaz'ın başrollerinde oynadığı 'Adanış Kutsal Kavga' izleyici ile buluşacak. Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış bir grupla bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 12:55| Son Güncelleme : 10.03.2022 - 12:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.