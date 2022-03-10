Adanış Kutsal Kavga fragmanı

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz ve Nevzat Yılmaz'ın başrollerinde oynadığı 'Adanış Kutsal Kavga' izleyici ile buluşacak. Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış bir grupla bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 12:55 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 12:58

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