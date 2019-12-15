Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul'da
Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, Türkiye'ye geldi. Yetenekli çocuklar İstanbul Havalimanı'nda da mini bir gösteri yaptı. Çocuklar bir hafta boyunca hem İstanbul'u gezecek hem de gösteriler yapacak.
15.12.2019 - 16:06| Son Güncelleme : 15.12.2019 - 16:11
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