Ağır Romantik fragmanı

Deniz Denizciler'in yazıp yönettiği Ağır Romantik, birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen Aslı ile Aslı'ya karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu saklayan Kerem'in hikâyesini anlatıyor. Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat ve Semra Dinçer oyuncu kadrosunda.
13.02.2020 - 14:49| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 14:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.