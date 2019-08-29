Alice Müzikali'nden ilk görüntüler

Geçtiğimiz şubat ayında prömiyeri gerçekleşen ve sezon boyunca 27 oyunda kapalı gişe oynayan ve 60 bin seyirciyi ağırlayan Alice Müzikali’nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı. 5 Eylül’de ikinci sezona perde açmaya hazırlanan Alice Müzikali için hazırlıklarını sürdüren oyuncular, heyecanlarını paylaştı. Tatil dönüşü, müzikale tekrar başlayacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşayan Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar duygularını anlattı.Alice Harikalar Diyarında, 5 Eylül itibariyle Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.