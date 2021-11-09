Amy Winehouse'un elbisesine rekor fiyat

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un aralarında kıyafetlerinin de bulunduğu eşyaları ABD'de açık artırmaya çıktı. Winehouse'un son konserinde giydiği elbisesi rekor fiyata alıcı buldu. Arkadaşı Naomi Parry tarafından tasarlanan elbisenin 15 ila 20 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Ancak elbise bu tahminin tam 16 katına, 243 bin dolara satıldı. Açık artırmadan elde edilen toplam 4 milyon dolar, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlere yardım için faaliyetler yürüten Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak
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NTV Haber 09.11.2021 - 00:57| Son Güncelleme : 09.11.2021 - 01:02
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