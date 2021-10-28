‘Anamorfoz Atatürk’ eseri 29 Ekim'de Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeleyen ‘Anamorfoz Atatürk’ eseri, 29 Ekim'den itibaren Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenecek. Sergi öncesi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko’nun da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ali Koç ‘‘Böyle bir eserin ortaya çıkması inanılacak gibi değil, müthiş’’ dedi.
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