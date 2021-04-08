Angelina Jolie'nin Those Who Wish Me Dead filminden yeni fragman
Angeline Jolie'nin başrolde yer aldığı gerilim türündeki Those Who Wish Me Dead'dan resmi fragman paylaşıldı. Filmde 14 yaşındaki bir çocuk, bir cinayete tanık olur. Bu olayın ardından çocuğun kimliği değiştirilerek zor durumlar yaşamış çocuklara destek olan bir programa gönderilir. Ancak suikastçılar da çocuğun peşindedir ve ona ulaşana kadar önlerine çıkar herkesi katleder. İtfaiyeci Hannah Faber (Angelina Jolie) de onu koruma görevini üstlenir. Film, 14 Mayıs'ta sinemalar ve HBO Max üzerinden gösterime girecek.
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08.04.2021 - 08:28| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 08:43
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