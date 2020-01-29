Ara Güler fotoğrafları Roma'da sanatseverlerle buluşuyor
İki yıl önce aramızdan ayrılan fotoğrafın efsane ismi Ara Güler, dünya başkentlerine konuk olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından; Doğuş Grubu'nun desteği ile açılan Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından bu kez Roma'da ziyarete açılacak. Ayrıntıları NTV ekibinden Korhan Varol aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.