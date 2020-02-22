Ara Güler'in eserleri İzmir'de

Dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında gösterilen ve 2 yıl önce kaybettiğimiz Ara Güler'in eserleri İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi işbirliğinde oluşturulan sergi; 22 Şubat-26 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
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NTV Haber 22.02.2020 - 03:00| Son Güncelleme : 22.02.2020 - 03:57
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