Ara Güler'in eserleri İzmir'de

Dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında gösterilen ve 2 yıl önce kaybettiğimiz Ara Güler'in eserleri İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi işbirliğinde oluşturulan sergi; 22 Şubat-26 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

NTV Haber 22.02.2020 - 03:00 | Son Güncelleme : 22.02.2020 - 03:57

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