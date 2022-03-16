İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'den ilk fragman
Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'in ilk fragmanı yayınlandı. Başrolünde başrolünde Iman Vellani'nin yer aldığı, 16 yaşındaki Pakistan asıllı Amerikalı genç Kamala Khan’ın macerasını anlatan dizi, 6 Haziran'da Disney Plus'ta ekrana gelecek.
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Haberler 16.03.2022 - 12:09| Son Güncelleme : 16.03.2022 - 12:17
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