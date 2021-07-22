Arınma Gecesi: Sonsuza Dek filmi fragmanı

Yılda bir kez gerçekleştirilen arınma gününün, bir grup tarafından bir günle sınırlı kalmayıp aralıksız bir sürece dönüştürülmek istenmesiyle gelişen olayları anlatan Arınma Gecesi: Sonsuza Dek, sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Everardo Gout'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin ve Cassidy Freeman bulunuyor. Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu James DeMonaco yazarken görüntü yönetmenliğini ise Luis David Sansans yaptı.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 17:00| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 17:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.