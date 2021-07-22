Arınma Gecesi: Sonsuza Dek filmi fragmanı

Yılda bir kez gerçekleştirilen arınma gününün, bir grup tarafından bir günle sınırlı kalmayıp aralıksız bir sürece dönüştürülmek istenmesiyle gelişen olayları anlatan Arınma Gecesi: Sonsuza Dek, sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Everardo Gout'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin ve Cassidy Freeman bulunuyor. Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu James DeMonaco yazarken görüntü yönetmenliğini ise Luis David Sansans yaptı.

Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 17:00 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 17:04

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