Atatürk'ün ilk kez gün yüzüne çıkan eşyaları İzmit'te sergileniyor

İzmit Tren Garı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları sergilenmeye başlandı. Bunlar arasında ilk kez gün yüzüne çıkanlar da var. Sergiyi hayata geçiren isimse Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Eriş Ülger. Peki sergi niçin burada açıldı? İşte yanıtı... (Haber: Rıza Öziş Kamera: Sedat Kılıç, Star Haber)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER