Baba Parası filminden ilk tanıtım

Yönetmen Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiğ; Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler, Kardeş Payı film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı film, baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alıyor. Film, 1 Ocak 2020’de vizyona giriyor.

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