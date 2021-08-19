Barut Kokteyli fragmanı

ABD, Almanya ve Fransa ortak yapımı Barut Kokteyli'nin yönetmen koltuğunda Navot Papushado oturuyor.Karen Gillan'ın başrolünde yer aldığı, orijinal adıyla Gunpowder Milkshake, bir suikastçının hikayesini anlatıyor.

19.08.2021 - 11:48 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 11:50

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